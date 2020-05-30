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Протести через вбивство Флойда: у Портленді запровадили надзвичайний стан

Субота, 30 травня 2020, 19:17

В американському Портленді запровадили надзвичайний стан й комендантську годину через масові акції протесту, які охопили місто після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими.

Джерело: мер Портленда Тед Вілер у Twitter

Пряма мова: "Я офіційно оголосив надзвичайний стан. Комендантська година починається негайно й триватиме до шостої години ранку".

Таким чином, у місті діятиме комендантська година з 20:00 суботи 30 травня, до 6 ранку неділі, 31 травня.

 
 
Скріншот з відео затримання Джорджа Флойда

Нагадаємо: протести у США, які почалися через смерть Флойда в Міннеаполісі, охопили всю країну.

Зокрема, протести пройшли у Вашингтоні, Нью-Йорку в багатьох містах штату Каліфорнія, в тому числі Лос-Анжелесі та Сан-Франциско.

 

Крім того, акції пройшли в штатах Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Мічиган, Міннесота (Міннеаполіс), Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас, Вірджинія.

Передісторія:

  • У Міннеаполісі помер при затриманні афроамериканець Джордж Флойд. Через його загибель люди спалили поліцейську дільницю, а місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації.
  • Офіцер поліції Дерек Човін, який брав участь в затриманні Флойда, заарештований.

Українська правда
Теми: СШАвбивствомітинги


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