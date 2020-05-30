Протести через вбивство Флойда: у Портленді запровадили надзвичайний стан

В американському Портленді запровадили надзвичайний стан й комендантську годину через масові акції протесту, які охопили місто після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими.

Джерело: мер Портленда Тед Вілер у Twitter

Пряма мова: "Я офіційно оголосив надзвичайний стан. Комендантська година починається негайно й триватиме до шостої години ранку".

I have officially declared a State of Emergency.



Curfew immediately in effect until 6:00 am today.



Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning. — Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) May 30, 2020

Таким чином, у місті діятиме комендантська година з 20:00 суботи 30 травня, до 6 ранку неділі, 31 травня.

Скріншот з відео затримання Джорджа Флойда

Нагадаємо: протести у США, які почалися через смерть Флойда в Міннеаполісі, охопили всю країну.

Зокрема, протести пройшли у Вашингтоні, Нью-Йорку в багатьох містах штату Каліфорнія, в тому числі Лос-Анжелесі та Сан-Франциско.

Крім того, акції пройшли в штатах Колорадо, Джорджія, Іллінойс, Айова, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс, Мічиган, Міннесота (Міннеаполіс), Невада, Північна Кароліна, Огайо, Техас, Вірджинія.

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