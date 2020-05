Протести через вбивство Флойда: у Портленді запровадили надзвичайний стан

В американському Портленді запровадили надзвичайний стан й комендантську годину через масові акції протесту, які охопили місто після смерті афроамериканця Джорджа Флойда при затриманні його поліцейськими.

Джерело: мер Портленда Тед Вілер у Twitter

Пряма мова: "Я офіційно оголосив надзвичайний стан. Комендантська година починається негайно й триватиме до шостої години ранку".

I have officially declared a State of Emergency.



Curfew immediately in effect until 6:00 am today.



Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning.