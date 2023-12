Протесты из-за убийства Флойда: в Портленде ввели чрезвычайное положение

В американском Портленде (штат Орегон) ввели чрезвычайное положение и комендантский час из-за массовых акций протеста, которые охватили город после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими.

Источник: мэр Портленда Тед Вилер в Twitter

Прямая речь: "Я официально объявил чрезвычайное положение. Комендантский час начинается немедленно и продлится до шести часов утра".

I have officially declared a State of Emergency.



Curfew immediately in effect until 6:00 am today.



Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning.