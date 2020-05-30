Протесты из-за убийства Флойда: в Портленде ввели чрезвычайное положение
В американском Портленде (штат Орегон) ввели чрезвычайное положение и комендантский час из-за массовых акций протеста, которые охватили город после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими.
Источник: мэр Портленда Тед Вилер в Twitter
Прямая речь: "Я официально объявил чрезвычайное положение. Комендантский час начинается немедленно и продлится до шести часов утра".
I have officially declared a State of Emergency.— Mayor Ted Wheeler (@tedwheeler) May 30, 2020
Curfew immediately in effect until 6:00 am today.
Resumes Saturday evening at 8:00 pm and lifts 6:00 am Sunday morning.
Таким образом, в городе будет действовать комендантский час с 20:00 субботы 30 мая, до 6 утра воскресенья, 31 мая.
Напомним: протесты в США, которые начались из-за смерти Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.
В частности, протесты прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке во многих городах штата Калифорния, в том числе Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.
Кроме того, акции прошли в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.
Предыстория:
- В Миннеаполисе умер при задержании афроамериканец Джордж Флойд. За его гибель люди сожгли полицейский участок, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.