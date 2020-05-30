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Протесты из-за убийства Флойда: в Портленде ввели чрезвычайное положение

Суббота, 30 мая 2020, 19:17

В американском Портленде ввели чрезвычайное положение и комендантский час из-за массовых акций протеста, которые охватили город после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его полицейскими.

Источник: мэр Портленда Тед Вилер в Twitter

Прямая речь: "Я официально объявил чрезвычайное положение. Комендантский час начинается немедленно и продлится до шести часов утра".

Таким образом, в городе будет действовать комендантский час с 20:00 субботы 30 мая, до 6 утра воскресенья, 31 мая.

 

Напомним: протесты в США, которые начались из-за смерти Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.

В частности, протесты прошли в Вашингтоне, Нью-Йорке во многих городах штата Калифорния, в том числе Лос-Анджелесе и Сан-Франциско.

 
 
Скриншот с видео задержания Джорджа Флойда

Кроме того, акции прошли в штатах Колорадо, Джорджия, Иллинойс, Айова, Индиана, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Миннесота (Миннеаполис), Невада, Северная Каролина, Огайо, Техас, Вирджиния.

Предыстория:

  • В Миннеаполисе умер при задержании афроамериканец Джордж Флойд. За его гибель люди сожгли полицейский участок, а местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, который участвовал в задержании Флойда, арестован.

Украинская правда
Темы: СШАубийствомитинги


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