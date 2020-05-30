Ляшко пояснив, чому в Україні так багато заражених коронавірусом медиків

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чому в Україні досить високий рівень захворюваності Covid-19 серед медичних працівників.

Джерело: його інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики. На думку Ляшка, це комплексна проблема держави і такому високому рівню є поясненння.

Пряма мова: "Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник. Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб (без різниці яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних) в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне.

Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в побудованій в самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова".

Нагадаємо: В Україні за минулу добу зафіксовано 393 випадки коронавірусу.