Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко пояснив, чому в Україні так багато заражених коронавірусом медиків

Субота, 30 травня 2020, 20:30
Ляшко пояснив, чому в Україні так багато заражених коронавірусом медиків

Заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чому в Україні досить високий рівень захворюваності Covid-19 серед медичних працівників.

Джерело: його інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: Серед усіх заражених коронавірусом в Україні – 20% медики. На думку Ляшка, це комплексна проблема держави і такому високому рівню є поясненння.

Пряма мова: "Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник. Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб (без різниці яких: крапельна група, повітряно-крапельна, контактних) в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня. Це точно. Не звертали увагу. І різні чинники на це впливали, у тому числі і купівля лікарських засобів безпосередньо пацієнтом, антибіотиків, антибіотиків останніх поколінь і тому подібне.

Тому, коли ми говоримо про те, чому так багато, тому що в побудованій в самій системі охорони здоров’я, коли ми говоримо, що не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах, а на практиці інфекційна служба була не готова".

Нагадаємо: В Україні за минулу добу зафіксовано 393 випадки коронавірусу.

Теми: коронавірусепідеміямедицинаМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: