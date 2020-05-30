За добу в Україні виявили 393 випадки коронавірусу
В Україні за минулу добу зафіксовано 393 випадки коронавірусу.
Деталі: Померло за добу 17 осіб, одужало – 377.
Найбільше нових хворих зафіксовано на Львівщині (56), Рівненщині (52) та місті Києві (55). Крім того, у Чернівецькій області виявлено 47 нових випадків.
Всього з початку епідемії в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу.
За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 958 випадків;
Волинська область — 887 випадків;
Дніпропетровська область — 933 випадки;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 699 випадків;
Закарпатська область — 1171 випадок;
Запорізька область — 440 випадків;
Івано-Франківська область — 1379 випадків;
Кіровоградська область — 506 випадків;
м. Київ — 2904 випадки;
Київська область — 1556 випадків;
Львівська область — 1619 випадків;
Луганська область — 46 випадків;
Миколаївська область — 288 випадків;
Одеська область — 883 випадки;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1680 випадків;
Сумська область — 168 випадків;
Тернопільська область — 1160 випадків;
Харківська область — 1025 випадків;
Херсонська область — 178 випадків;
Хмельницька область — 432 випадки;
Чернівецька область — 3306 випадків;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 159 випадків.
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