За добу в Україні виявили 393 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксовано 393 випадки коронавірусу.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Померло за добу 17 осіб, одужало – 377.

Найбільше нових хворих зафіксовано на Львівщині (56), Рівненщині (52) та місті Києві (55). Крім того, у Чернівецькій області виявлено 47 нових випадків.

Всього з початку епідемії в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу.

За даними МОЗ, наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 958 випадків;

Волинська область — 887 випадків;

Дніпропетровська область — 933 випадки;

Донецька область — 158 випадків;

Житомирська область — 699 випадків;

Закарпатська область — 1171 випадок;

Запорізька область — 440 випадків;

Івано-Франківська область — 1379 випадків;

Кіровоградська область — 506 випадків;

м. Київ — 2904 випадки;

Київська область — 1556 випадків;

Львівська область — 1619 випадків;

Луганська область — 46 випадків;

Миколаївська область — 288 випадків;

Одеська область — 883 випадки;

Полтавська область — 268 випадків;

Рівненська область — 1680 випадків;

Сумська область — 168 випадків;

Тернопільська область — 1160 випадків;

Харківська область — 1025 випадків;

Херсонська область — 178 випадків;

Хмельницька область — 432 випадки;

Чернівецька область — 3306 випадків;

Черкаська область — 401 випадок;

Чернігівська область — 159 випадків.

Цьому передувало: