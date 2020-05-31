Ілон Маск після запуску Crew Dragon розповів про плани місії до Місяця

Голова SpaceX Ілон Маск розповів, коли хотів би реалізувати політ навколо Місяця.

Джерело: його пресконференція після того, як SpaceX 30 травня запустила на МКС перший за 10 років американський космічний корабель.

Пряма мова: "Гадаю, є у мене таке бажання, щоб ми зробили це (здійснити політ до Місяця - УП) через два роки, але це може бути і через чотири (сміється).

Гадаю, про два роки і мови бути не може. Я був би здивований, якби ми зробили це через чотири роки", - додав він.

Нагадаємо: 30 травня компанія Ілона Маска SpaceX вперше за майже 10 років запустила на Міжнародну космічну станцію американський космічний корабель з двома астронавтами на борту, який називається Crew Dragon.

Останнім часом американці літали на МКС на російському "Союзі". Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів, у той час як "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - $90 мільйонів.

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