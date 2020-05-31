Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, когда хотел бы реализовать полет вокруг Луны.

Источник: его пресс-конференция после того, как SpaceX 30 мая запустила на МКС первый за 10 лет американский космический корабль.

Прямая речь: "Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это (осуществили полет к Луне - УП) через два года, но это может быть и через четыре (смеется).

Думаю, о двух годах и речи быть не может. Я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", - добавил он.

Напомним: 30 мая компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль с двумя космонавтами на борту, который называется Crew Dragon.

В последнее время американцы летали на МКС на российском "Союзе". Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 млн долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

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