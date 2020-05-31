Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне

Воскресенье, 31 мая 2020, 09:49
Маск после запуска Crew Dragon рассказал о планах миссии к Луне

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, когда хотел бы реализовать полет вокруг Луны.

Источник: его пресс-конференция после того, как SpaceX 30 мая запустила на МКС первый за 10 лет американский космический корабль.

Прямая речь: "Думаю, у меня такое желание, чтобы мы сделали это (осуществили полет к Луне - УП) через два года, но это может быть и через четыре (смеется).

Думаю, о двух годах и речи быть не может. Я был бы удивлен, если бы мы сделали это через четыре года", - добавил он.

Напомним: 30 мая компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль с двумя космонавтами на борту, который называется Crew Dragon.

В последнее время американцы летали на МКС на российском "Союзе". Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 млн долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

Читайте также: Впервые в истории частная компания отправила людей в космос: что это значит и что будет дальше

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон МасккосмосСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Илон Маск
В два года говорил предложениями: в компании Илона Маска будет работать 14-летний программист
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Исторический запуск Starship: как ракета Маска меняет экономику освоения космоса
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: