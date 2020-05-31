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Водії заблокували КПП на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок

Неділя, 31 травня 2020, 12:45

Водії мікроавтобусів зранку у неділю заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.

Про це повідомляють співрозмовники "Європейської правди", зазначаючи, що конфлікт накалявся протягом кількох днів.

Рух через пункт пропуску в обидва напрямки був заблокований у неділю о 9.30 ранку, уточнює закарпатське видання Mukachevo.net.

Після цього на КПП "Тиса" прибули резервні сили прикордонної служби.

 

За даними місцевих ЗМІ, зараз на кордоні перебувають до 50 неоформлених мікроавтобусів.

Раніше голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

"Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах", - повідомили вчора митники.

Саме це і стало перепоною на кордоні.

У суботу повідомлялося, що на кордоні утворилася черга з понад 300 мікроавтобусів – люди понад 30 годин не могли потрапити в Україну.

У другій половині дня 30 травня Держмитслужба України заявила, що станом на 15.00 в зоні митного контролю пункту пропуску "Чоп-Захонь" митного поста "Тиса" було понад 25 мікроавтобусів.

При цьому митники наголосили, що водії мікроавтобусів, які перебували на митному посту, крім особистих речей громадян, переміщували посилки на замовлення. Деякі з них відмовлялися письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю.

Теми: кордонУгорщинаУкраїна


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