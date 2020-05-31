Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Водії заблокували КПП на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок

Неділя, 31 травня 2020, 12:45
Водії заблокували КПП на кордоні з Угорщиною через посилення перевірок

Водії мікроавтобусів зранку у неділю заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.

Про це повідомляють співрозмовники "Європейської правди", зазначаючи, що конфлікт накалявся протягом кількох днів.

Рух через пункт пропуску в обидва напрямки був заблокований у неділю о 9.30 ранку, уточнює закарпатське видання Mukachevo.net.

Після цього на КПП "Тиса" прибули резервні сили прикордонної служби.

 

За даними місцевих ЗМІ, зараз на кордоні перебувають до 50 неоформлених мікроавтобусів.

Раніше голова Закарпатської ОДА Олексій Петров доручив силовим органам Закарпаття створити групи мобільного реагування для перевірки посилок громадян.

"Водії мікроавтобусів, які наразі перебувають на митному посту, окрім особистих речей громадян, переміщують посилки на замовлення. Деякі з них відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи до митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це унеможливлює перетин кордону на законних підставах", - повідомили вчора митники.

Саме це і стало перепоною на кордоні.

У суботу повідомлялося, що на кордоні утворилася черга з понад 300 мікроавтобусів – люди понад 30 годин не могли потрапити в Україну.

У другій половині дня 30 травня Держмитслужба України заявила, що станом на 15.00 в зоні митного контролю пункту пропуску "Чоп-Захонь" митного поста "Тиса" було понад 25 мікроавтобусів.

При цьому митники наголосили, що водії мікроавтобусів, які перебували на митному посту, крім особистих речей громадян, переміщували посилки на замовлення. Деякі з них відмовлялися письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю.

Теми: кордонУгорщинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
кордон
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
Хабар за перетин кордону: підозра впала на нардепку-слугу
На Житомирщині в лісі загинув чоловік: поїхав по чорниці на заміновану територію
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: