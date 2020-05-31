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Водители заблокировали КПП на границе с Венгрией из-за усиления проверок

Воскресенье, 31 мая 2020, 12:45
Водители заблокировали КПП на границе с Венгрией из-за усиления проверок

Водители микроавтобусов утром в воскресенье заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.

Об этом сообщают собеседники "Европейской правды", отмечая, что конфликт накалялся течение нескольких дней.

Движение через пункт пропуска в обоих направлениях было заблокировано в воскресенье в 9.30 утра, уточняет закарпатское издание  Mukachevo.net.

После этого на КПП "Тиса" прибыли резервные силы пограничной службы.

 

По данным местных СМИ, сейчас на границе находятся до 50 неоформленных микроавтобусов.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещающих посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы до таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - сообщили вчера таможенники.

Именно это и стало преградой на границе.

В субботу сообщалось, что на границе образовалась очередь из более 300 микроавтобусов – люди более 30 часов не могли попасть в Украину.

Во второй половине дня 30 мая Госпогранслужба Украины заявила, что по состоянию на 15.00 в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чоп-Захонь" таможенного поста "Тиса" было более 25 микроавтобусов.

При этом таможенники подчеркнули, что водители микроавтобусов, которые находились на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещали посылки на заказ. Некоторые из них отказывались письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаВенгрияУкраина
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