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У РФ назвали умову доставки американців на МКС "Союзом"

Неділя, 31 травня 2020, 14:32

Керівник пресслужби держкорпорації "Роскосмос" Володимир Устименко заявив, що американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска.

Джерело: "РІА Новости"

Деталі: Устименко не виключив, що російські космонавти в майбутньому можуть почати літати до МКС на американських кораблях Crew Dragon та Starliner компанії SpaceX. При цьому американські астронавти в цьому випадку продовжать "по обміну" літати на російських кораблях "Союз".

Пряма мова: "Все обговорюється в планах подальшої взаємодії".

Нагадаємо: 30 травня компанія Ілона Маска SpaceX вперше за майже 10 років запустила на Міжнародну космічну станцію американський космічний корабель з двома астронавтами на борту, який називається Crew Dragon.

Останнім часом американці літали на МКС на російському "Союзі". Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів  доларів, у той час як "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - $90 мільйонів.

Голова SpaceX Ілон Маск розповів, коли хотів би реалізувати політ навколо Місяця.

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Теми: Ілон МасккосмосРосіяСШАтехнології


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