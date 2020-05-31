У РФ назвали умову доставки американців на МКС "Союзом"
Керівник пресслужби держкорпорації "Роскосмос" Володимир Устименко заявив, що американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо росіянам дадуть можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска.
Джерело: "РІА Новости"
Деталі: Устименко не виключив, що російські космонавти в майбутньому можуть почати літати до МКС на американських кораблях Crew Dragon та Starliner компанії SpaceX. При цьому американські астронавти в цьому випадку продовжать "по обміну" літати на російських кораблях "Союз".
Пряма мова: "Все обговорюється в планах подальшої взаємодії".
Нагадаємо: 30 травня компанія Ілона Маска SpaceX вперше за майже 10 років запустила на Міжнародну космічну станцію американський космічний корабель з двома астронавтами на борту, який називається Crew Dragon.
Останнім часом американці літали на МКС на російському "Союзі". Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійдеться NASA в 50 мільйонів доларів, у той час як "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - $90 мільйонів.
Голова SpaceX Ілон Маск розповів, коли хотів би реалізувати політ навколо Місяця.
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