Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работа КПП на границе с Венгрией, который перекрыли водители, разблокирована

Воскресенье, 31 мая 2020, 16:19
Работа КПП на границе с Венгрией, который перекрыли водители, разблокирована
ГПСУ

Пограничники заявили о возобновлении работы в заблокированном пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал "Закарпатье Онлайн".

"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - заявили в Чопском пограничном отряде.

В таможне подтвердили разблокировку работы КПП "Тиса".

"Достигнут определенный компромисс с перевозчиками. Они поняли, что это окончательная позиция, поэтому уже пошло оформление. По состоянию на теперь уже оформлены первые восемь автобусов", - заявил представитель таможни.

Непосредственно на оформление ожидают около 20 автобусов, всего в очереди может быть до 100 автобусов.

На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

"Мы создали прецедент и первые итальянские бусы решаются, оплачивают все таможенные платежи и выезжают уже за территорию терминала", - сказал он.

Как сообщалось, водители микроавтобусов утром в воскресенье заблокировали пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией из-за невозможности попасть в Украину.

Ранее председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан с целью их декларирования. За отказ водителей должным образом оформлять перемещаемые товары на границе в субботу образовалась очередь.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗакарпатьеграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Последние новости
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
Все новости...
Реклама: