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Після року реального президентства: за Зеленського готові проголосувати понад 40% виборців

Понеділок, 4 травня 2020, 12:29
Після року реального президентства: за Зеленського готові проголосувати понад 40% виборців

Якби перший тур президентських виборів відбувся в кінці квітня 2020 року, 42,6% виборців, які визначилися з кандидатом, підтримали чинного президента Володимира Зеленського.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Якби вибори відбувалися в кінці квітня, то 42,6% виборців, які визначилися з кандидатом підтримали б президента Володимира Зеленського, 14,9 – проголосували б за його опонента у другому турі та п’ятого президента Петра Порошенка.

 
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12,2% електоральної підтримки віддали в представнику "Опозиційної платформи – За життя" Юрію Бойку,  9,7% – лідерці ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Опитування проводилося з 17 по 25 квітня методом СATI (телефонні інтерв'ю) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

В ході опитування проведено 4024 інтерв'ю серед населення віком від 18 років.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Похибка вибірки не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Передісторія: 

  • Раніше соціологи повідомляли, що в Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського.
  • Водночас, під час пандемії коронавірусу більшість українців задоволені діями президента. 
  • У першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30.24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

Українська правда

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Теми: Зеленськийпрезидентопитуваннясоціологіярейтинг
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