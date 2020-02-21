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В Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського

П'ятниця, 21 лютого 2020, 08:47
В Україні різко зросла кількість незадоволених курсом Зеленського

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку за пів року зросла у тричі – до 53% порівняно з 17% у вересні 2019 року.

Джерело: результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного 13-17 лютого

Дослівно: "25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі (у вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%), 53% – що події розвиваються в неправильному напрямі (у вересні – 17%, у грудні – 36%).  

Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору". 

 

Деталі: Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Наразі у це вірять 21% громадян (у вересні 2019 року – таких було 41%, у грудні – 28%).

Водночас 49% вважають, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі (у вересні було 40%, а в грудні 50%), а 15% – що не здатна їх подолати (у вересні було 6%, а в грудні 11%). 

 

Опитування проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Передісторія: 

  • Згідно з січневим опитуванням, проведеним Центром "Соціальний моніторинг", "Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанією "Інфо Сапієнс" та Соціологічною групою "Рейтинг", 73% українців вважали, що країна рухається у неправильному напрямку, лише 15% – що напрям розвитку держави правильний.

Українська правда

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Теми: опитуваннясоціологіяУкраїна
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