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Результати виборів президента України 2019. Другий тур

Неділя, 21 квітня 2019, 20:00
Результати виборів президента України 2019. Другий тур

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Результати виборів

ЦВК, підраховано 100.00% протоколів
Володимир
Зеленський
Петро
Порошенко
73.22%
24.45%
Недійсні бюлетені: 2.31%

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Голосування у регіонах

Регіон (Опрацьовано)
За Зеленського
За Порошенка
Вінницька обл. (100.00%)
62.97%
34.74%
Недійсні бюлетені: %
Волинська обл. (100.00%)
63.42%
33.97%
Недійсні бюлетені: %
Дніпропетровська обл. (100.00%)
87.25%
10.81%
Недійсні бюлетені: %
Донецька обл. (100.00%)
86.94%
10.59%
Недійсні бюлетені: %
Житомирська обл. (100.00%)
73.57%
24.27%
Недійсні бюлетені: %
Закарпатська обл. (100.00%)
80.67%
16.69%
Недійсні бюлетені: %
Запорізька обл. (100.00%)
86.55%
11.50%
Недійсні бюлетені: %
Івано-Франківська обл. (100.00%)
54.58%
42.46%
Недійсні бюлетені: %
Київська обл. (100.00%)
70.02%
27.68%
Недійсні бюлетені: %
Кіровоградська обл. (100.00%)
80.47%
17.51%
Недійсні бюлетені: %
Луганська обл. (100.00%)
89.44%
8.43%
Недійсні бюлетені: %
Львівська обл. (100.00%)
34.49%
62.79%
Недійсні бюлетені: %
Миколаївська обл. (100.00%)
85.52%
12.52%
Недійсні бюлетені: %
Одеська обл. (100.00%)
87.21%
10.60%
Недійсні бюлетені: %
Полтавська обл. (100.00%)
82.15%
15.62%
Недійсні бюлетені: %
Рівненська обл. (100.00%)
60.06%
37.49%
Недійсні бюлетені: %
Сумська обл. (100.00%)
82.12%
15.87%
Недійсні бюлетені: %
Тернопільска обл. (100.00%)
50.43%
46.64%
Недійсні бюлетені: %
Харківська обл. (100.00%)
86.88%
11.17%
Недійсні бюлетені: %
Херсонська обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недійсні бюлетені: %
Хмельницька обл. (100.00%)
70.80%
26.83%
Недійсні бюлетені: %
Черкаська обл. (100.00%)
77.43%
20.13%
Недійсні бюлетені: %
Чернівецька обл. (100.00%)
75.87%
21.64%
Недійсні бюлетені: %
Чернігівська обл. (100.00%)
77.80%
19.99%
Недійсні бюлетені: %
м.Київ (100.00%)
60.17%
36.95%
Недійсні бюлетені: %
Закордонний округ (100.00%)
43.78%
54.73%
Недійсні бюлетені: %

Результати екзит-полів

Екзит-пол
За Зеленського
За Порошенка
Національний екзит-пол
73%
25.5%
Недійсні бюлетені: 1.5%
Екзит-пол 112 + NewsOne
73.7%
26.3%
Екзит-пол ТСН
72.8%
27.2%

Теми: вибори президента 2019
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