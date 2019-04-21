10 квітня 2019, 19:50 — Валентина Романенко
Результати виборів президента України 2019. Другий тур. Підрахунок голосів онлайн
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Неділя, 21 квітня 2019, 20:00
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Результати виборів
ЦВК, підраховано 8.07% бюлетенів
ВолодимирЗеленський
ПетроПорошенко
72.48%
25.20%
Недійсні бюлетені: 2.30%
Голосування у регіонах
Регіон (Опрацьовано)
За Зеленського
За Порошенка
Вінницька обл. (12.43%)
63.28%
34.91%
Недійсні бюлетені: %
Волинська обл. (2.12%)
60.08%
38.40%
Недійсні бюлетені: %
Дніпропетровська обл. (4.00%)
87.69%
10.59%
Недійсні бюлетені: %
Донецька обл. (16.76%)
85.00%
12.48%
Недійсні бюлетені: %
Житомирська обл. (1.92%)
73.41%
24.35%
Недійсні бюлетені: %
Закарпатська обл. (3.94%)
80.54%
17.14%
Недійсні бюлетені: %
Запорізька обл. (0.88%)
86.09%
11.76%
Недійсні бюлетені: %
Івано-Франківська обл. (1.93%)
47.07%
49.94%
Недійсні бюлетені: %
Київська обл. (5.05%)
70.23%
27.64%
Недійсні бюлетені: %
Кіровоградська обл. (6.77%)
78.71%
19.47%
Недійсні бюлетені: %
Луганська обл. (4.10%)
84.31%
13.17%
Недійсні бюлетені: %
Львівська обл. (1.40%)
33.50%
63.94%
Недійсні бюлетені: %
Миколаївська обл. (5.18%)
87.25%
11.39%
Недійсні бюлетені: %
Одеська обл. (4.86%)
89.05%
9.07%
Недійсні бюлетені: %
Полтавська обл. (2.93%)
81.84%
15.68%
Недійсні бюлетені: %
Рівненська обл. (6.85%)
59.08%
38.04%
Недійсні бюлетені: %
Сумська обл. (0.50%)
84.24%
14.23%
Недійсні бюлетені: %
Тернопільска обл. (12.34%)
50.02%
47.29%
Недійсні бюлетені: %
Харківська обл. (3.68%)
87.07%
11.04%
Недійсні бюлетені: %
Херсонська обл. (4.26%)
82.54%
15.51%
Недійсні бюлетені: %
Хмельницька обл. (8.06%)
71.70%
26.45%
Недійсні бюлетені: %
Черкаська обл. (1.18%)
81.39%
16.96%
Недійсні бюлетені: %
Чернігівська обл. (1.46%)
75.64%
21.82%
Недійсні бюлетені: %
м.Київ (11.48%)
61.05%
36.13%
Недійсні бюлетені: %
Закордонний округ (32.67%)
47.76%
50.98%
Недійсні бюлетені: %
Результати екзит-полів
Екзит-пол
За Зеленського
За Порошенка
Національний екзит-пол (на 18:00)
73.2%
25.3%
Недійсні бюлетені: 1.5%
Екзит-пол 112 + NewsOne
73.7%
26.3%
Екзит-пол ТСН
72.7%
27.3%
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