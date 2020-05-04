Тимошенко пояснила, звідки у неї мільйони доларів

Лідер партії "Батьківщина", нардеп Юлія Тимошенко каже, що отримала більше 5 мільйонів доларів завдяки грошовій компенсації "збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років".

Джерело: її пост у Facebook

Пряма мова: "Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років, від резидента США на стадії досудового врегулювання. Це свідчить про те, що Сполучені Штати – по-справжньому правова держава, і права людини для них не порожній звук, а справжня цінність. Чого не скажеш сьогодні про Україну. Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною".

Деталі: Вона зазначила, що, відповідно до законодавства, відразу задекларувала отриманий дохід. "Інших подробиць не буде через законодавче регулювання у США щодо юридичних обмежень у справі".

Передісторія: Раніше стало відомо, що Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 148,3 мільйона гривень (близько 5,5 млн доларів).

На це звернув увагу колишній нардеп і журналіст Сергій Лещенко.

"Тимошенко задекларувала, що 24 квітня 2020 року вона отримала еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч 441 гривень від компанії Reid, Collins, Tsai LLP. Видом доходу вказано "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання".

Лещенко додав, що йому не вдалося знайти жодної публічної інформації про того, хто компенсував гроші Тимошенко.

Він також повідомив, що у 2019 році дохід від цієї ж компанії Reid, Collins, Tsai LLP декларував депутат від партії Тимошенко Сергій Власенко.

Після останнього посту лідерки "Батьківщини" Лещенко написав у Telegram наступне:

"Вона не опублікувала ніякої нової інформації з цього приводу... Вона не сказала, ні хто виплатив їй цю "компенсацію" через фірму Reid, Collins, Tsai LLP, ні куди були подані позови, ні чому депутат Сергій Власенко отримав майже таку ж суму від цієї ж компанії? Якщо це був позов, то його сліди повинні бути у відкритій базі PACER. Покажіть їх, Юліє Володимирівно!"

Нагадаємо: