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У КМДА готові відшкодувати витрати на кремацію померлих від коронавіруса

Понеділок, 4 травня 2020, 16:06

Київська влада заявляє, що відшкодовуватиме затрати на кремацію померлих від COVID-19, якщо буде відповідне звернення родичів чи інших осіб.

Джерело: пресслужба КМДА у Facebook з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Дослівно: "Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб. Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Пряма мова Пантелеєва: "Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Передісторія:

  • Мер Києва Віталій Кличко у понеділок заявив, що в столиці зменшується кількість людей з коронавірусом
  • За словами Кличка, протягом минулої добі в столиці виявлено ще 24 випадки захворювання на Covid-19, 1 людина померла.
  • Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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