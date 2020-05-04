Київська влада заявляє, що відшкодовуватиме затрати на кремацію померлих від COVID-19, якщо буде відповідне звернення родичів чи інших осіб.

Джерело: пресслужба КМДА у Facebook з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Дослівно: "Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб. Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Пряма мова Пантелеєва: "Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

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