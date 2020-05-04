У КМДА готові відшкодувати витрати на кремацію померлих від коронавіруса
Київська влада заявляє, що відшкодовуватиме затрати на кремацію померлих від COVID-19, якщо буде відповідне звернення родичів чи інших осіб.
Джерело: пресслужба КМДА у Facebook з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва
Дослівно: "Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб. Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО".
Пряма мова Пантелеєва: "Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".
Передісторія:
- Мер Києва Віталій Кличко у понеділок заявив, що в столиці зменшується кількість людей з коронавірусом
- За словами Кличка, протягом минулої добі в столиці виявлено ще 24 випадки захворювання на Covid-19, 1 людина померла.
- Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.