Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У КМДА готові відшкодувати витрати на кремацію померлих від коронавірусу

Понеділок, 4 травня 2020, 16:06
У КМДА готові відшкодувати витрати на кремацію померлих від коронавірусу

Київська влада заявляє, що відшкодовуватиме затрати на кремацію померлих від COVID-19, якщо буде відповідне звернення родичів чи інших осіб.

Джерело: пресслужба КМДА у Facebook з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Дослівно: "Місто візьме на себе відшкодування затрат на транспортування та кремацію померлих від COVID-19 за відповідним зверненням родичів чи інших осіб. Відповідні послуги забезпечуватиме комунальне підприємство Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО".

Пряма мова Пантелеєва: "Жодних преференцій для жодного підприємства немає. Є єдині для всіх методичні рекомендації щодо поховання померлих осіб із підозрою або підтвердженням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Передісторія:

  • Мер Києва Віталій Кличко у понеділок заявив, що в столиці зменшується кількість людей з коронавірусом
  • За словами Кличка, протягом минулої добі в столиці виявлено ще 24 випадки захворювання на Covid-19, 1 людина померла.
  • Станом на неділю, 3 квітня, в українській столиці налічувалось 1511 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, плюс 17 хворих за добу.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: