Рада вирішила розглянути "антиколомойський" законопроєкт у "турбо-режимі"
Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.
Джерело: засідання Верховної Ради, "Інтерфакс-Україна"
За відповідну позицію проголосували 255 народних депутатів.
Після цього депутатська фракція чи група у дводенний термін має право визначити не більше п'яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, і відправити на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів і ініціаторів таких пропозицій, поправок в порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання.
Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції або поправки, на якій він наполягає, і направити на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера в порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.
Головний комітет у дводенний термін узагальнює пропозиції і поправки і готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроекту в другому читанні, в яку входять також всі враховані головним комітетом пропозиції і поправки.
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Нагадаємо:
- Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
- Найбільше правок до другого читання законопроєкту подали нардепи з монобільшості, "слуги народу" подали понад 13 тисяч правок.
- Колишній співвласник націоналізованого ПриватБанку олігарх Ігор Коломойський заявив, що не причетний до внесення більш ніж 16 тисяч поправок до закону, який унеможливить повернення йому цього банку.
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
- 16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту. Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.