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Без атракціонів і з робочими туалетами: МОЗ показав нові вимоги для роботи парків і скверів

Понеділок, 4 травня 2020, 18:17

Міністерство охорони здоров’я представило для обговорення вимоги для роботи під час карантину парків, скверів, відкритих спортмайданчиків та інших відпочинкових зон під відкритим небом.

Джерело: проект розпорядження головного державного санітарного лікаря про громадське обговорення деяких вимог до протиепідемічних заходів при ослабленні карантину, який наводить "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Під час організації протиепідемічних заходів адміністрації зазначених зон відпочинку варто:

  • розмістити на території та при вході правила й обмеження;
  • оцінити місця потенційного скупчення відвідувачів і розмістити там додаткову інформацію про заходи профілактики;
  • забезпечити функціонування туалетів, наявність рідкого мила, антисептиків при вході, а також регулярне прибирання та дезінфекцію;
  • не допускати проведення організованих заходів на території зон відпочинку, функціонування атракціонів тощо;
  • не допускати функціонування окремих зон, користування якими на період карантину заборонено.

При цьому відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку при дотриманні заходів профілактики в групах не більше ніж три особи, а також використовувати зони для індивідуальних пробіжок і занять спортом при дотриманні правил.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

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Теми: карантинкоронавірус


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