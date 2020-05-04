Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію

Понеділок, 4 травня 2020, 19:30
Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію

Печерський районний суд міста Києва заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, його коментар Укрінформу.

Пряма мова Сердюка: "Суд вирішив обрати запобіжний захід (Януковичу – ред.) у вигляді тримання під вартою".

Сердюк зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення суду.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що рішення суду є незаконним, а матеріали справи сфабриковані.

Він додав, що внесення змін до Конституції України у 2010 році, яке розширило повноваження тодішнього президента, здійснювалося Конституційним судом відповідно до законної процедури і "без втручання в процес Віктора Януковича".

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань у понеділок повторно викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій 13 травня у справі колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: