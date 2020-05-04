Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію

Печерський районний суд міста Києва заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, його коментар Укрінформу.

Пряма мова Сердюка: "Суд вирішив обрати запобіжний захід (Януковичу – ред.) у вигляді тримання під вартою".

Сердюк зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення суду.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що рішення суду є незаконним, а матеріали справи сфабриковані.

Він додав, що внесення змін до Конституції України у 2010 році, яке розширило повноваження тодішнього президента, здійснювалося Конституційним судом відповідно до законної процедури і "без втручання в процес Віктора Януковича".

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