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Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію

Понеділок, 4 травня 2020, 19:30

Печерський районний суд міста Києва заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.

Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, його коментар Укрінформу.

Пряма мова Сердюка: "Суд вирішив обрати запобіжний захід (Януковичу – ред.) у вигляді тримання під вартою".

Сердюк зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення суду.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що рішення суду є незаконним, а матеріали справи сфабриковані.

Він додав, що внесення змін до Конституції України у 2010 році, яке розширило повноваження тодішнього президента, здійснювалося Конституційним судом відповідно до законної процедури і "без втручання в процес Віктора Януковича".

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань у понеділок повторно викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій 13 травня у справі колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.
  • Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
  • 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
  • У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
  • У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.

Теми: Януковичсуд


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