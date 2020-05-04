Печерський суд заочно арештував Януковича у справі про узурпацію
Понеділок, 4 травня 2020, 19:30
Печерський районний суд міста Києва заочно арештував експрезидента Віктора Януковича у рамках розгляду справи щодо узурпації влади.
Джерело: адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, його коментар Укрінформу.
Пряма мова Сердюка: "Суд вирішив обрати запобіжний захід (Януковичу – ред.) у вигляді тримання під вартою".
Сердюк зазначив, що захист подаватиме апеляцію на це рішення суду.
На своїй сторінці у Facebook він написав, що рішення суду є незаконним, а матеріали справи сфабриковані.
Він додав, що внесення змін до Конституції України у 2010 році, яке розширило повноваження тодішнього президента, здійснювалося Конституційним судом відповідно до законної процедури і "без втручання в процес Віктора Януковича".
Передісторія:
- Державне бюро розслідувань у понеділок повторно викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій 13 травня у справі колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.
- Янукович переховується в Росії, президента якої – Володимира Путіна – він просив ввести війська в Україну.
- 4 лютого 2015 року Верховна Рада законопроектом позбавила Януковича звання президента.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні і засудив його до 13 років тюрми. Вирок ще не набув чинності, оскільки оскаржується захистом Януковича.
- У вересні адвокати президента-втікача Віктора Януковича заявили, що працюють над тим, щоб він міг повернутися з Росії в Україну.