Януковича повторно викликали до ДБР

Державне бюро розслідувань повторно викликало президента-втікача Віктора Януковича для проведення слідчих дій 13 травня.

Джерело: повістка про виклик на сайті ДБР

Дослівно: "У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями".

Деталі: Його викликали до головного слідчого управління ДБР Береста О.О., "для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій" в рамках кримінального провадження №62019000000000046.

Провадження під цим номером відкрито щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Янукович звільнив Заману, за неофіційною інформацією, через те, що той відмовився дати наказ на висунення на Київ десантної дивізії з Дніпропетровська.

Замана свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Він говорив, що перші повідомлення про загострення ситуації у Криму почали надходити у січні 2014 року. Замана стверджував, що розмовляв з цього приводу з Олександром Турчиновим, але тогочасне керівництво нібито вирішило не відповідати на агресію. Турчинов назвав ці свідчення брехнею.

25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.

Йому закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.

Передісторія: