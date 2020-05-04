Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

Понеділок, 4 травня 2020, 19:40
Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську, на які піде Київ, щоби зрушити переговори.

Про це він заявив у онлайн-виступі на події, організованій американським Atlantic Council, повідомляє кореспондент Європейської правди, що бере участь у даній події.

Андрій Єрмак, що відповідає у команді президента за переговори щодо Донбасу, заявив, що країни-учасниці Нормандської четвірки погоджуються із необхідністю надати "імпульс" переговорам у Мінську, щоби зробити  цю роботу ефективнішою.

"Ми (з представниками інших держав четвірки –ЄП) зробили спільний висновок, що зараз важливо надати новий імпульс Мінську. І Україна це робить", - пояснив він.

Як відомо, однією з таких ідей було створення так званої "Консультативної ради", яке викликало критику, й зрештою зійшло з активного порядку денного. Втім, в ОПУ є й інші ідеї щодо модернізації тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представленості ТКГ. Тобто наряду з керівником нашої делегації Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр (Олексій) Резников, а також ми додаємо в кожну підгрупу по 1 представнику на рівні не нижче замміністра", - розповів Єрмак.

Окрім представників виконавчої влади, до складу української делегації увійдуть народні депутати. "Також ми додаємо представників парламенту, і до цієї роботи будуть долучені керівники кількох профільних комітетів", - розповів глава ОПУ.

Із заяв Єрмака випливає, що Київ наразі не має гарантій симетричних змін у делегаціях інших держав. "Ми сподіваємося що на таке ж посилення підуть і росіяни. І це означає що переговори стануть ефективнішими", - пояснив він.

Ще одна ініціатива ОПУ - зробити переговори у Мінську "щоденними, а не щодвотижневими, розповів Єрмак. Пояснень цієї пропозиції під час онлайн-зустрічі не пролунало.

Раніше повідомлялося, що свою ініціативу щодо модернізації "Мінська" надала також РФ. Детальніше читайте у статті "Нові загрози для Зеленського: які ідеї просуває Кремль на переговорах по Донбасу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Офіс президентаАндрій Єрмак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
Усі новини...
Реклама: