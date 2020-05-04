Єрмак запропонував залучити до мінських переговорів нардепів і Кабмін

Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську, на які піде Київ, щоби зрушити переговори.

Про це він заявив у онлайн-виступі на події, організованій американським Atlantic Council, повідомляє кореспондент Європейської правди, що бере участь у даній події.

Андрій Єрмак, що відповідає у команді президента за переговори щодо Донбасу, заявив, що країни-учасниці Нормандської четвірки погоджуються із необхідністю надати "імпульс" переговорам у Мінську, щоби зробити цю роботу ефективнішою.

"Ми (з представниками інших держав четвірки –ЄП) зробили спільний висновок, що зараз важливо надати новий імпульс Мінську. І Україна це робить", - пояснив він.

Як відомо, однією з таких ідей було створення так званої "Консультативної ради", яке викликало критику, й зрештою зійшло з активного порядку денного. Втім, в ОПУ є й інші ідеї щодо модернізації тристоронньої контактної групи (ТКГ).

"Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представленості ТКГ. Тобто наряду з керівником нашої делегації Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр (Олексій) Резников, а також ми додаємо в кожну підгрупу по 1 представнику на рівні не нижче замміністра", - розповів Єрмак.

Окрім представників виконавчої влади, до складу української делегації увійдуть народні депутати. "Також ми додаємо представників парламенту, і до цієї роботи будуть долучені керівники кількох профільних комітетів", - розповів глава ОПУ.

Із заяв Єрмака випливає, що Київ наразі не має гарантій симетричних змін у делегаціях інших держав. "Ми сподіваємося що на таке ж посилення підуть і росіяни. І це означає що переговори стануть ефективнішими", - пояснив він.

Ще одна ініціатива ОПУ - зробити переговори у Мінську "щоденними, а не щодвотижневими, розповів Єрмак. Пояснень цієї пропозиції під час онлайн-зустрічі не пролунало.

Раніше повідомлялося, що свою ініціативу щодо модернізації "Мінська" надала також РФ. Детальніше читайте у статті "Нові загрози для Зеленського: які ідеї просуває Кремль на переговорах по Донбасу".