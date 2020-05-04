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Рабинович обіцяє знайти спосіб відсвяткувати 9 травня

Понеділок, 4 травня 2020, 21:27
Рабинович обіцяє знайти спосіб відсвяткувати 9 травня

Один з лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабинович пообіцяв знайти можливість відсвяткувати 9 травня, не порушуючи закон.

Джерело: пресслужба партії

Пряма мова Рабиновича: "Я думаю, що 9 травня ніякому карантину, ніяким урядам в наших серцях не скасувати! А те, що ми знайдемо способи, як, не порушуючи закон, відсвяткувати це свято - це я вам обіцяю! Ми не забудемо наших героїв - це я вам гарантую!".

Деталі: Рабинович вважає, що 80% населення України святкуватимуть 9 травня.

Нагадаємо: 16 квітня президент Росії Володимир Путін через пандемію коронавірусу переніс парад Перемоги на Червоній площі та акцію "Безсмертний полк" до 9 травня. Він сподівається, що масові заходи до святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудуться пізніше у 2020 році.

Українська правда

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Теми: ОПЗЖРабіновичДень Перемоги
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