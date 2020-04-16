Президент Росії Володимир Путін переніс всі масові заходи святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні.

Джерело: російський Інтерфакс

Деталі: Зокрема, Путін відклав парад Перемоги на Червоній площі і акцію "Безсмертний полк".

Він зазначив, що святкування пройде пізніше у 2020 році, але точної дати не назвав.

Що цьому передувало: Раніше РБК з посиланням на своїх співрозмовників, близьких до адміністрації президента і Міноборони РФ повідомило, що у Кремлі вирішили перенести парад Перемоги з 9 травня на більш пізню дату.

15 квітня російські ветеранські організації направили президенту РФ Володимиру Путіну звернення з проханням перенести парад Перемоги у Москві з 9 травня на пізнішу дату у зв'язку з пандемією коронавірусу.

12 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.

Станом на ранок 16 квітня в Росії зафіксовано 27 тисяч 938 випадків захворювання на коронавірус, тільки за останню добу захворіли 3 тисячі 448 осіб.