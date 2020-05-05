ВООЗ відреагувала на заяви США про походження коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що США, які звинуватили Китай у штучному створенні нового коронавірусу, не надали жодних доказів.

Джерело: голова програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я ВООЗ Майкл Райан, повідомляє CNN

Пряма мова: "Ми не отримували від уряду США жодних доказів, що стосуються передбачуваного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишається спекулятивним".

Що було раніше:

Держсекретар Майк Помпео заявив, що є "значна кількість доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії, але не заперечує висновок спецслужб США про те, що він не був створений людиною.

Президент США Дональд Трамп знову припустив, що новий коронавірус поширився з лабораторії Уханя (Китай).

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