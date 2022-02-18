Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на сході України 18 лютого не відбулося через відмову Росії.
Джерело: Українська делегація в ТКГ і міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу
Дослівно: "Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони".
Деталі: Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування "для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв".
Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу висловила сподівання, що ТКГ збереться 19 лютого: "Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде. Ми готові працювати, готові на діалог".
Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен повідомив, що зустріч Тристоронньої контактної групи перенесено на ранок суботи.
Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.— Mikko Kinnunen (@mikko_kinnunen) February 18, 2022
Передісторія:
- Цього тижня на Донбасі почалося загострення, а з Росії та ОРДЛО поширюють чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані території, хоча саме Росія зосередила майже 150 тисяч військових біля українських кордонів.
- 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів – до 50-ти за день: обстріляли навіть дитсадок та ліцей. Бойовики звинуватили Україну в провокаціях, Україна звинуватила в цьому ж бойовиків.
- 18 лютого ватажки ОРДЛО під фейковим приводом заявили про початок евакуації сотень тисяч людей із підконтрольних Росії територій Донбасу на територію РФ. Згодом російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі Донецька, нібито вибухнув автомобіль на парковці біля "будинку уряду". Але джерела УП серед місцевих мешканців нічого не чули.
- Україна та США офіційно заявляли, що Росія та її спільники на Донбасі можуть провокувати військові дії та поширювати брехливі, фейкові повідомлення, які можуть стати приводом для розв'язання великої війни.