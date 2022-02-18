Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям

Олена РощінаП'ятниця, 18 лютого 2022, 18:33
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Прапор України, фото Getty Images

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на сході України 18 лютого не відбулося через відмову Росії. 

Джерело: Українська делегація в ТКГ і міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу

Дослівно: "Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони".

Реклама:

Деталі: Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування "для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв".

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу висловила сподівання, що ТКГ збереться 19 лютого: "Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде. Ми готові працювати, готові на діалог".

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен повідомив, що зустріч Тристоронньої контактної групи перенесено на ранок суботи.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • Цього тижня на Донбасі почалося загострення, а з Росії та ОРДЛО поширюють чутки про нібито підготовку Україною наступу на окуповані території, хоча саме Росія зосередила майже 150 тисяч військових біля українських кордонів.
  • 17 лютого на сході України різко зросла кількість обстрілів – до 50-ти за день: обстріляли навіть дитсадок та ліцей. Бойовики звинуватили Україну в провокаціях, Україна звинуватила в цьому ж бойовиків. 
  • 18 лютого ватажки ОРДЛО під фейковим приводом заявили про початок евакуації сотень тисяч людей із підконтрольних Росії територій Донбасу на територію РФ. Згодом російські ЗМІ повідомили про "потужний вибух" у центрі Донецька, нібито вибухнув автомобіль на парковці біля "будинку уряду". Але джерела УП серед місцевих мешканців нічого не чули.
  • Україна та США офіційно заявляли, що Росія та її спільники на Донбасі можуть провокувати військові дії та поширювати брехливі, фейкові повідомлення, які можуть стати приводом для розв'язання великої війни.

Теми: ТКГРосіяДонбаспровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
У ТКГ вимагають позачергову зустріч через рішення Держдуми 
Останні новини
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: