Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям

Позачергове засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на сході України 18 лютого не відбулося через відмову Росії.

Джерело: Українська делегація в ТКГ і міністр реінтеграції Ірина Верещук на брифінгу

Дослівно: "Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони".

Деталі: Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування "для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв".

Віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу висловила сподівання, що ТКГ збереться 19 лютого: "Ми маємо надію, що завтра така зустріч буде. Ми готові працювати, готові на діалог".

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ посол Мікко Кіннунен повідомив, що зустріч Тристоронньої контактної групи перенесено на ранок суботи.

Extraordinary meeting of the TCG that I called for tonight is postponed to tomorrow morning. Security situation in Donbass and along the contact line is very worrysome.