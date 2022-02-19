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Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі

Олена РощінаСубота, 19 лютого 2022, 13:39
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Фото з Facebook Української делегації в ТКГ

Попри загострення ситуації на сході України російська сторона вдруге поспіль не взяла участь у позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, 19 лютого українська сторона провела двосторонні консультації з координатором ОБСЄ у ТКГ.

Джерело: українська делегація в ТКГ

Дослівно: "Сьогодні Російська Федерація знову не взяла участь у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення безпекової ситуації.

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Така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "Нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та повну відданість заходам із посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незважаючи на розбіжності щодо інших питань імплементації Мінських домовленостей.

Вважаємо, що неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про відданість виконанню Мінських домовленостей та відсутність агресивних намірів щодо України".

Деталі: Росія вже двічі проігнорувала позачергове зібрання ТКГ, – ввечері 18 лютого і вранці 19 лютого, – тоді як із 17 лютого на Донбасі різко зросла кількість обстрілів, а бойовики заявили про мобілізацію чоловіків та евакуацію жінок, дітей та літніх людей. 

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Українська сторона наголосила, що "деградація безпеки вздовж усієї лінії розмежування та провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях  викликають суттєву стурбованість".

Бальше того, така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увагу усієї світової спільноти сконцентровано на питаннях безпеки у Східній Європі.

Під час двосторонніх консультацій із координатором ОБСЄ у ТКГ українська сторона ще раз підтвердила свою готовність до невідкладного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи безпекової ситуації та шляхів деескалації.

Також українська сторона заявила про відсутність будь-яких планів щодо проведення "наступальної операції".  

На підтвердження цього були наведені такі факти:

  • Збройні сили України перебувають на своїх позиціях в районі проведення Операції об’єднаних сил.
  • Ротації підрозділів ЗСУ, які могли б викликати стурбованість, не проводяться
  • Ударні угрупування не створюються.
  • Техніка та озброєння ЗСУ, відведені згідно з Мінськими домовленостями, знаходяться у встановлених районах і відкриті для контролю з боку ОБСЄ.
  • Чисельність підрозділів ЗСУ, що перебувають у районі проведення ООС, не збільшена і не перевищує чисельність на 22 грудня 2021 року. 
  • Збройні сили України чітко дотримуються Заходів з посилення режиму припинення вогню, погоджених у рамках ТКГ 22 липня 2020 року.

Теми: ТКГРосіяДонбас
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