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Шмигаль анонсував початок завершення епідемії

Вівторок, 5 травня 2020, 15:28
Шмигаль анонсував початок завершення епідемії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль каже, що зараз Україна перебуває на піку захворюваності Covid-19 і скоро епідемія піде на спад.

Джерело: його інтерв’ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Можна говорити, що ми були на етапі зростання, але цей етап був дуже помірний, і зараз ми знаходимося на піку захворюваності або так званому плато, коли кількість захворілих щодня не змінюється. Відповідно, за розрахунками пік завершиться в районі 8-9 травня, якщо не буде порушень карантинного режиму. Тобто це фактично початок завершення епідемії для України в медичних термінах".

Деталі: Прем’єр пояснив, що уряд взяв за основу розрахунки декількох наукових установ в тому числі Академії наук і декількох наукових інститутів і побачив, що протягом 18 днів станом на 4 травня в Україні спостерігалася стабільна ситуація щодо зростання кількості захворілих. Тобто їхня кількість коливалася від 300 до 550.

Водночас він зазначив, що Україна не буде поки що відмовлятися від карантину. Адже Всесвітня організація охорони здоров’я продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину ще на два місяці.

За словами Шмигаля, Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня, але, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин буде продовжено і надалі з наступними етапами послаблення, якщо це дозволятиме зробити ситуація в країні.

Українська правда

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Теми: Шмигаль коронавірусепідеміякарантинCovid-2019
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