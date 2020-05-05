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Китай замість направити лікарів в Україну проводить телемости

Вівторок, 5 травня 2020, 16:26
Китай замість направити лікарів в Україну проводить телемости
STR/AFP via Getty Images

Україна запрошувала китайських лікарів прибути для обміну досвідом у подоланні пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, але китайська сторона поки пропонує лише телемости.

Джерело: голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський із посиланням на лист Міністерства закордонних справ

Деталі: 21 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив посольству України в КНР опрацювати можливість направлення в Україну групи китайських лікарів з метою обміну досвідом у подоланні пандемії, викликаної гострою респіраторною хворобою COVID-19.

15 квітня МОЗ України було організовано відеоконференцію за участі посла КНР Фань Сяньжуна та представника МЗС України, під час якої обговорювалось питання можливості направлення в Україну групи китайських лікарів з метою обміну досвідом у подоланні пандемії, викликаної коронавірусом.

Востаннє питання запрошення китайських лікарів до України обговорювалося 21 квітня заступником міністра закордонних справ Євгеном Єніним під час розмови з послом КНР Фань Сяньжуном у форматі відеоконференції.

У МЗС повідомляють, що китайська сторона запевняє у передачі звернення української сторони на розгляд причетних органів КНР.

Крім того, Фань Сяньжун поінформував про започатковану за підтримки посольства КНР в Україні практику проведення телемостів між українськими та китайськими лікарями, під час яких відбувається обговорення протоколів із лікування коронавірусу та обмін наявним досвідом боротьби з інфекцією в медичній сфері.

 

Передісторія:

  • Новий коронавірус Sars CoV2 поширився з Китаю, епіцентром було місто Ухань у провінції Хубей. Припускають, що перші заражені вірусом-мутантом з’явилися там ще в листопаді, але лікарі повідомили про те, що це нове захворювання, наприкінці грудня. Воно отримало назву COVID=19.
  • У березні епіцентром коронавірусу вже були країни Європи та США, а Китай заявив про подолання епідемії. Проте влада Китаю закрила кордон для іноземців через пандемію коронавірусу і завезені випадки хвороби в КНР. 
  • Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 у світі та в Україні

Теми: коронавірусКитайМЗСмедицинаміжнародні відносини
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