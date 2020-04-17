Розвідка США ще в листопаді знала про коронавірус і повідомила союзникам – ЗМІ

Американська розвідка ще в середині листопада минулого року попереджала Ізраїль про загрозу, яку становить новий коронавірус, виявлений у Китаї.

Джерело: "The Times of Israel" із посиланням на "Channel 12", "ABC news" і CNN

Деталі: За даними ЗМІ, розвідслужби США ще восени 2019 року дізналися про COVID-19 і склали секретний документ. У листопаді інформація про спалах коронавірусу не була у відкритому доступі, але була відома китайській владі.

Американська розвідка поінформувала адміністрацію Дональда Трампа, яка "не вважала це цікавим".

Попри це, розвідка вирішила попередити своїх союзників по НАТО та Ізраїль (зокрема Сили оборони Ізраїлю).

Ізраїльські військові чиновники в листопаді обговорили можливість поширення вірусу в регіоні і його можливий вплив на Ізраїль і сусідні країни.

Згідно з повідомленням, дані розвідки також дійшли до осіб, які приймають рішення у Міністерстві охорони здоров'я, але "нічого не було зроблено".

Про свій перший важливий крок щодо запобігання поширенню коронавірусу Ізраїль оголосив 30 січня, заборонивши всі польоти з Китаю.

Це було через 10 днів після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін опублікував свої перші публічні коментарі з приводу вірусу, а головний епідеміолог Китаю заявив, що вірус може передаватися від людини до людини.

За даними Associated Press, попередження китайського лідера пролунали через 7 днів після того, як китайські чиновники таємно визнали, що вони, ймовірно, зіткнулися з пандемією. Тобто ще тиждень, до 20 січня, китайці не усвідомлювали небезпеку і готувалися до Нового року за місячним календарем.

Лікарі в місті Ухань,епіцентру спалаху в Китаї, вперше спробували попередити про цей вірус у грудні, але зазнали цензури.

Минулого тижня ABC News із посиланням на чотири джерела повідомив, що ще в кінці листопада в звіті Національного центру медичної розвідки США говорилося, що в китайському місті Ухань спалахнула інфекція, яка змінила спосіб життя і бізнес і яка становить загрозу для населення. Звіт був результатом аналізу перехоплення даних і супутникових зображень.

Одне з джерел говорило ABC News, що аналітики ще тоді дійшли висновку, що це може бути "катастрофічною подією", катаклізмом.

Джерела ABC News говорили, що і після листопада, в грудні, представників федерального уряду, Ради національної безпеки і Білого дому інформували про загрози, проблема висвітлювалася в щоденному зведенні для Трампа на початку січня. Військові ж знали про загрозу ще в листопаді.

CNN із посиланням на колишнього американського військового чиновника також повідомляв, що американські розвідники відстежували появу нового коронавірусу в листопаді, за кілька тижнів до того, як ця інформація була включена в щоденний брифінг для президента Трампа.

Минулої середи Пентагон спростував існування таких даних. Полковник Р. Шейн Дей, який очолює Національний центр медичної розвідки США, заявив, що інформація ЗМІ про звіт його відомства "не відповідає дійсності", такого документа "не існує".

Рада національної безпеки Білого дому і канцелярія директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

Нагадаємо: 13 березня Трамп оголосив надзвичайний стан у США через коронавірус, який тоді вже охопив весь світ.

Китайське видання "South China Morning Post" із посиланням на непублічні дані уряду повідомляло в березні, що перший випадок коронавірусу в людини, ймовірно, був 17 листопада – це був чоловік 55 років із провінції Хубей. Але лікарі зрозуміли, що мають справу з новим захворюванням, у кінці грудня.

До 20 грудня загальна кількість підтверджених випадків у Китаї досягла 60-ти. 27 грудня лікар Чжан Цзісянь заявив, що захворювання викликав новий коронавірус. 31 грудня хворих нараховувалося 266, а 1 січня 2020 року – вже 381.

З березня епіцентром пандемії є США і країни Європи. За останніми даними, в США кількість хворих на COVID-19 уже перевищила 678 тисяч осіб, померли від ускладнень понад 34,6 тисяч осіб, видужали близько 58 тисяч громадян.

В Ізраїлі – менше 13 тисяч хворих, 148 померлих і майже 3 тисяч вилікуваних. У Китаї, за офіційними даними, за весь час заразилися коронавірусом 82,7 тисяч осіб, померли 4,6 тисячі осіб, видужали 78 тисяч осіб.

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