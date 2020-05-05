Антикорсуд доручив призначити Онищенку безоплатного адвоката

Вищий антикорупційний суд доручив призначити безоплатних адвокатів колишньому депутату Олександру Онищенку, якого підозрюють в організації "газових схем", і його спільниці.

Джерело: пресслужба ВАКС

Дослівно: "5 травня, у ВАКС мало відбутися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього народного обранця, ймовірного організатора "газових схем" та його спільниці. Проте, засідання довелося перенести через неявку трьох захисників.

Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними та доручила регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Києві призначити безоплатних адвокатів обом обвинуваченим".

Деталі: Наступне засідання суду має відбутися з 10:00 6 травня.

Дії Онищенка кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 ККУ.

Що було раніше: У січні Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно і просив німецьких правоохоронців вручити підозрюваному повістку з викликом на судове засідання.

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Передісторія: