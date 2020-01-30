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Вищий антикорупційний суд відправив повістку Онищенку в Німеччину

Четвер, 30 січня 2020, 11:52
Вищий антикорупційний суд відправив повістку Онищенку в Німеччину

Вищий антикорупційний суд просить німецьких правоохоронців вручити повістку з викликом на судове засідання підозрюваному у створенні незаконної газової схеми екснардепу-втікачу Олександру Онищенку.

Джерело: ВАКС у Facebook

Дослівно: "ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині".

Деталі: Підготовче судове засідання призначено на 10:00 4 травня 2020 року за адресою: проспект Перемоги, 41. Резервні дати: 05 - 08, 12-15, 18-22 травня 2020 року.

Так само, наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.

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Передісторія:

  • За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
  • 5 липня 2016 року, коли нардеп вже перебував за кордоном, Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
  • 29 листопада 2019 року Онищенка затримали і посадили під варту в Німеччині. Там він за рішенням німецького суду очікує на екстрадицію до України.

Українська правда

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Теми: ОнищенкоАнтикорупційний суд
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