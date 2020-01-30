Вищий антикорупційний суд відправив повістку Онищенку в Німеччину

Вищий антикорупційний суд просить німецьких правоохоронців вручити повістку з викликом на судове засідання підозрюваному у створенні незаконної газової схеми екснардепу-втікачу Олександру Онищенку.

Джерело: ВАКС у Facebook

Дослівно: "ВАКС направив запит про надання міжнародної правової допомоги до ФРН, а саме про вручення повістки про виклик в судове засідання обвинуваченого у справі "газових схем", якого затримали наприкінці минулого року у Німеччині".

Деталі: Підготовче судове засідання призначено на 10:00 4 травня 2020 року за адресою: проспект Перемоги, 41. Резервні дати: 05 - 08, 12-15, 18-22 травня 2020 року.

Так само, наразі ВАКС очікує на рішення ФРН щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд вирішив слухати справу ексдепутата-втікача Олександра Онищенка заочно.

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