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Єрмак просить знайти для центральної влади "талановиту молодь" з регіонів

Вівторок, 5 травня 2020, 22:17

В Офісі президента обговорили створення "регіонального кадрового резерву" для центральних органів влади.

Джерело: Офіційний сайт Офіса президента

Деталі: В селекторній нараді взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голови обласних держадміністрацій, заступники керівника Офісу президента, а також народні депутати (які саме, не уточнюється).

Згідно з повідомленням, Єрмак запропонував керівникам областей запровадити посади заступників щодо роботи з талановитою молоддю, які можуть зайнятися "формуванням списку амбіційних молодих і професійних людей з областей для роботи на державу".

За його словами, в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру у центральних органах влади. Натомість, на його думку, багато молодих талантів залишається на периферії.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому.

Після цього керівництво областей надало список з майже 300 потенційних кандидатів. Але серед них лише декілька десятків осіб відповідали вимогам.

На це Єрмак відповів, що роботу з пошуку кадрів треба актуалізувати й додати нові списки.

Пряма мова Єрмака щодо нових кадрів: "Сьогодні є декілька позицій навіть в уряді, які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто".

Передісторія:

  • У травні минулого року команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift, який мав на меті дозволити новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакОфіс президентаЗеленськийвлада


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