Команда Зеленського: Соціальний ліфт відкрито!

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Вівторок, 28 травня 2019, 09:48

Команда президента Володимира Зеленського запустила проект Lift, який дозволить новим людям прийти у політику та втілити нові ідеї в управлінні державою.

"Соціальний ліфт відкрито!", – заявила команда Зеленського на сайті проекту.

"Станьте частиною команди, поділіться ідеєю або презентуйте готовий продукт", – закликала вона українців.

На сайті є можливість подивитися вакансії, розповісти про себе, розповісти про ідею, поділитися продуктом та подивитися Lift-трекер.

"Lift – це проект команди Зеленського, платформа, що нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, що сформують державу як зручний сервіс для кожного громадянина України", – йдеться в описі проекту.

 
lift.net.ua

"Настав час знищити стару систему. Навколо цього завдання ми об'єднаємо професійних фахівців своєї справи, талановитих людей, які мають ідеї або вже готові проекти, що змінять країну", – заявляє команда нового президента.

"LIFT – це проект Команди Зеленського, що об'єднує в собі кваліфікованих спеціалістів та інновації. Він направлений на позитивні зміни в країні та її комплексний соціально-економічний та культурний розвиток", – наголошує вона.

За словами соратників Зеленського, "у LIFT може зайти будь-хто, адже це:

- Рівні умови вступу для кожного, хто хоче потрапити у команду, втілити ідею або реалізувати проект;

- Чесний та прозорий відбір спеціалістів, ідей та розробок;

- Можливість особисто брати участь у написанні історії нашої країни;

- Відсутність корупційної та бюрократичної складової при відборі;

- Інноваційна платформа, яка по-новому розкриває можливості нашої країни".

Нагадаємо:

  • 23 травня президент Володимир Зеленський заявив, що з 27 травня його команда запускає онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.
  • 27 травня керівник виборчого штабу партії Зеленського "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що проект "Ліфт" можуть використати для відбору кандидатів у депутати Верховної Ради 9 скликання, адже призначено дострокові вибори.

Українська правда

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Теми: Зеленський кадри реформи


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