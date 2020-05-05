Учаснику схеми Гладковського обрали заставу в 5 мільйонів: прокурор просив 23 млн
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави учаснику схеми колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського щодо розкрадання в оборонці Віталію Жукову.
Джерело: пресслужба САП, джерела УП
Дослівно: "У суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень.
Проте слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу - а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень".
Деталі: За словами джерел УП, йдеться про Віталія Жукова.
Підозрюваний має:
- прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
- повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
- не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
- здати паспорт для виїзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю.
Строк дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.
У САП повідомляється, що питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Що було раніше: 30 квітня антикорупційники повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації цих коштів чотирьом особам, які причетні до компанії "Оптимумспецдеталь".
Правоохоронці не називають прізвищ, але за даними "Української правди" мова йде про екскерівника "Оптимумспецдеталі" Володимира Волохача, Віталія Жукова та Андрія Рогозу, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтера Іванюк.
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Нагадаємо:
- Олег Гладковський – один із головних екс-бізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО.
- Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері.
- За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".
- У фабулі йдеться про "фізичних осіб", яким підконтрольні названі журналістами (і давно вже відомі правоохоронцям) компанії, "із залученням посадових осіб" РНБО, Міноборони, "Укроборонпрому", державних оборонних заводів на "Кузні на Рибальському" заволоділи бюджетними коштами "орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень".