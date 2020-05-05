Учаснику схеми Гладковського обрали заставу в 5 мільйонів: прокурор просив 23 млн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави учаснику схеми колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського щодо розкрадання в оборонці Віталію Жукову.

Джерело: пресслужба САП, джерела УП

Дослівно: "У суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень.

Проте слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу - а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень".

Деталі: За словами джерел УП, йдеться про Віталія Жукова.

Підозрюваний має:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;

здати паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

У САП повідомляється, що питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

Що було раніше: 30 квітня антикорупційники повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації цих коштів чотирьом особам, які причетні до компанії "Оптимумспецдеталь".

Правоохоронці не називають прізвищ, але за даними "Української правди" мова йде про екскерівника "Оптимумспецдеталі" Володимира Волохача, Віталія Жукова та Андрія Рогозу, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтера Іванюк.

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