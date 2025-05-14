В Іспанії затримали ексзаступника секретаря РНБО Гладковського

В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, співрозмовник УП

Дослівно САП: "14 травня на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

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Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України".

Деталі: За даними УП, йдеться про Олега Гладковського.

В ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

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У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

2 липня 2021 обвинувальний акт у справі було направлено до ВАКС для розгляду по суті.

Водночас у листопаді 2023 року обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.

Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Передісторія:

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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