Адвокат: Олег Гладковський перебуває в Іспанії, але не є затриманим

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що його підопічний не є затриманим у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Джерело: Волинець у Facebook

Пряма мова: "З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення".

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Деталі: Стосовно розшуку сторона захисту вважає, що він "є штучним, оскільки правоохоронним органам України та суду, стороною захисту було завчасно повідомлено про місцезнаходження Гладковського О.В., як точну адресу його проживання, так і засоби звʼязку".

Більш того, Гладковський, мовляв, довго приймав участь у розгляді даної справи в режимі відеоконференції, але за ініціативою сторони обвинувачення, яку підтримав суд, було прийнято рішення, про необхідність його особистої участі у суді.

Адвокат заявляє також, що на початку березня 2022 року Гладковський, з власної ініціативи, звернувся до ВАКС з клопотанням про перерахування на той час наявної в даній справі застави на користь ЗСУ, в розмірі 10,6 мільйонів гривень.

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"Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України", – стверджує Волинець.

Що передувало: Українські антикорупційні органи повідомили, що 14 травня на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами було затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень. Також було вказано, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Передісторія:

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія "Богдан" заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Видання "Bihus.info" у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

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