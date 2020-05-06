У Кропивницькому СІЗО знущалися над затриманими – Денісова

Працівники Кропивницького СІЗО систематично знущалися, били та шантажували двох затриманих.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "За моїм дорученням регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини Віктор Жученя… здійснив моніторинговий візит до Кропивницького слідчого ізолятора через скаргу двох затриманих осіб на знущання з боку працівників пенітенціарної установи.

Під час візиту вдалося поспілкуватися з двома потерпілими особами, які розповіли, що, починаючи з 27 квітня, коли їх доставили до СІЗО, працівники пенітенціарної установи систематично над ними знущались, били та шантажували".

Деталі: За словами Денісової, синці та сліди від ударів були настільки суттєвими, що, коли затриманих привозили до ізолятора тимчасового тримання, їх відмовлялись приймати та повертали назад до СІЗО, де громадян знову били.

Потерпілі також розповіли, що сам в.о. начальника СІЗО погрожував, що заразить їх СНІДом та туберкульозом, демонструючи при цьому шприц з білою рідиною.

За словами затриманих, все це робили з метою вимагання від них та їхніх рідних грошей.

Про факти знущання повідомили у прокуратуру.

Працівники прокуратури виїхали в пенітенціарну установу, опитали затриманих та зібрали інші матеріали, які будуть передані до Державного бюро розслідувань.

Денісова пообіцяла тримати справу на особистому контролі, бо це "не перший випадок знущання з затриманих у Кропивницькому СІЗО".