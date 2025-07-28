Росія атакувала Кропивницький ударними БпЛА: в місті пролунало 9 вибухів

ілюстративне фото з соцмереж

У ніч на 28 липня російські війська атакували Кропивницький ударними дронами. В місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.

Джерело: голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович

Пряма мова: "Кропивницький пережив ворожу дронову атаку. Більше інформації – згодом".

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Деталі: За словами Райковича, на місці влучань працюють відповідні служби.

Місцеві кореспонденти "Суспільного" повідомили, що близько 03:00 ночі в місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.