У Кропивницькому дронова атака РФ пошкодила філармонію, університет і підрозділ ДСНС
Внаслідок нічного російського удару в Кропивницькому Кіровоградської області пошкоджень зазнали будівлі філармонії, університету та підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, офісні приміщення.
Джерело: ДСНС, голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, ректор університету Євген Соболь, "Суспільне Кропивницький"
Деталі: Вибуховою хвилею пошкодило приміщення обласної філармонії, повідомив Райкович. У будівлі філармонії, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, пошкоджено понад 20 вікон, розповіла "Суспільному" керівниця закладу Наталія Агапєєва.
Також пошкоджено вікна в будівлі Центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка та офісні приміщення поблизу.
При цьому ректор Соболь запевнив, що ситуація в університеті після нічної атаки на місто стабільна і контрольована. Наразі фіксують і усувають пошкодження, яких зазнали корпуси. На робочий процес це не впливає.
"Я нагадую і наполягаю: йдіть до сховищ, коли чуєте сигнал про повітряну тривогу! В університеті вони є і в належному стані! Відчинені для всіх!", – наголосив ректор.
Пресслужба ДСНС повідомила, що в Кропивницькому були пошкоджені будівля й пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів рятувальників.
"Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті", – зазначили рятувальники.
Що передувало: В ніч на 28 липня російські війська атакували Кропивницький ударними дронами. За даними ОВА, в місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.