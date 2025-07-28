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У Кропивницькому дронова атака РФ пошкодила філармонію, університет і підрозділ ДСНС

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 липня 2025, 12:03
У Кропивницькому дронова атака РФ пошкодила філармонію, університет і підрозділ ДСНС
фото ДСНС

Внаслідок нічного російського удару в Кропивницькому Кіровоградської області пошкоджень зазнали будівлі філармонії, університету та підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій, офісні приміщення.

Джерело: ДСНС, голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, ректор університету Євген Соболь, "Суспільне Кропивницький"

Деталі: Вибуховою хвилею пошкодило приміщення обласної філармонії, повідомив Райкович. У будівлі філармонії, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, пошкоджено понад 20 вікон, розповіла "Суспільному" керівниця закладу Наталія Агапєєва.

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будівля філармонії, що зазнала пошкоджень
фото - "Суспільне"
 
вибите скло в філармонії
фото - "Суспільне"

Також пошкоджено вікна в будівлі Центральноукраїнського університету імені Володимира Винниченка та офісні приміщення поблизу. 

 
пошкоджена будівля університету
фото - "Суспільне"
 
фото - "Суспільне"

При цьому ректор Соболь запевнив, що ситуація в університеті після нічної атаки на місто стабільна і контрольована. Наразі фіксують і усувають пошкодження, яких зазнали корпуси. На робочий процес це не впливає.

"Я нагадую і наполягаю: йдіть до сховищ, коли чуєте сигнал про повітряну тривогу! В університеті вони є і в належному стані! Відчинені для всіх!", – наголосив ректор.

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Пресслужба ДСНС повідомила, що в Кропивницькому були пошкоджені будівля й пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів рятувальників.

 
фото дснс
 
фото дснс

"Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті", – зазначили рятувальники.

Що передувало: В ніч на 28 липня російські війська атакували Кропивницький ударними дронами. За даними ОВА, в місті пролунало щонайменше девʼять вибухів.

ШахедКропивницькийДСНС
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