Росія 9 травня влаштує 47 авіапарадів: над Москвою пролетять 75 літаків і вертольотів

9 травня в Росії організують 47 авіапарадів до Дня перемоги, над Червоною площею в Москві пролетять 75 літаків і вертольотів.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Повітряні покази 9 травня відбудуться в 47 містах Росії. У столиці 75-річчя з дня закінчення Великої Вітчизняної війни знаменує проліт 75 одиниць вітчизняної авіаційної техніки".

Деталі: Над столицею Росії пролетять вертольоти Мі-8, Мі-35, Мі-28 та Ка-52, надважкий транспортний вертоліт Мі-26, винищувачі Су-35С, Су-30СМ, МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 і Су-34, літаки дальньої і військово-транспортної авіації.

А також літак дальнього радіолокаційного виявлення і розвідки А-50, новітні винищувачі Су-57 і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к з надзвуковими ракетними комплексами "Кинджал".

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Міноборони Росії на своєму сайті запустило інтерактивний розділ про авіапаради, який розповість про кількість і порядок прольоту вертольотів і літаків над Красною площею в Москві і про учасників авіапарадів у регіонах.

Зазначається, що повітряні покази російської авіатехніки 9 травня відбудуться також у столиці Вірменії Єревані, на авіабазі Хмеймім в Сирії і в Таджикистані. Там також прозвучать артилерійські залпи і салюти з нагоди ювілею Перемоги.

У соцмережах повідомлення про авіапаради називають "бенкетом під час чуми", "показухою" і "непотрібними понтами" і радять замість прольоту винищувачів організувати на Червоній площі проїзд 75 машин "швидкої допомоги" чи пронесення 75 працюючих апаратів ШВЛ, або на ці кошти допомогти людям, які через коронавірус втратили роботу.

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