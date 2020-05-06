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Росія 9 травня влаштує 47 авіапарадів: над Москвою пролетять 75 літаків і вертольотів

Середа, 6 травня 2020, 11:20

9 травня в Росії організують 47 авіапарадів до Дня перемоги, над Червоною площею в Москві пролетять 75 літаків і вертольотів.

Джерело: Міноборони РФ

Дослівно: "Повітряні покази 9 травня відбудуться в 47 містах Росії. У столиці 75-річчя з дня закінчення Великої Вітчизняної війни знаменує проліт 75 одиниць вітчизняної авіаційної техніки".

Деталі: Над столицею Росії пролетять вертольоти Мі-8, Мі-35, Мі-28 та Ка-52, надважкий транспортний вертоліт Мі-26, винищувачі Су-35С, Су-30СМ, МіГ-29, штурмовики Су-25, бомбардувальники Су-24 і Су-34, літаки дальньої і військово-транспортної авіації.

А також літак дальнього радіолокаційного виявлення і розвідки А-50, новітні винищувачі Су-57 і винищувачі-перехоплювачі МіГ-31к з надзвуковими ракетними комплексами "Кинджал". 

 
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Міноборони Росії на своєму сайті запустило інтерактивний розділ про авіапаради, який розповість про кількість і порядок прольоту вертольотів і літаків над Красною площею в Москві і про учасників авіапарадів у регіонах.

Зазначається, що повітряні покази російської авіатехніки 9 травня відбудуться також у столиці Вірменії Єревані, на авіабазі Хмеймім в Сирії і в Таджикистані. Там також прозвучать артилерійські залпи і салюти з нагоди ювілею Перемоги.

У соцмережах повідомлення про авіапаради називають "бенкетом під час чуми", "показухою" і "непотрібними понтами" і радять замість прольоту винищувачів організувати на Червоній площі проїзд 75 машин "швидкої допомоги" чи пронесення 75 працюючих апаратів ШВЛ, або на ці кошти допомогти людям, які через коронавірус втратили роботу.

Передісторія: 

  • 16 квітня президент Росії Володимир Путін через пандемію коронавірусу переніс парад Перемоги на Червоній площі та акцію "Безсмертний полк" до 9 травня. Він сподівається, що масові заходи до святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудуться пізніше у 2020 році.
  • Путін під час пандемії коронавірусу й карантину живе та працює в державній резиденції Ново-Огарьово, а наради та зустрічі проводить онлайн.
  • Путін також пообіцяв молоді подумати про участь в акції до 9 травня, під час якої росіян закликають вийти на балкони й заспівати пісню "День победы".

Українська правда
Теми: Росія9 травняавіа


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