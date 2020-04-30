Путін подумає, чи не заспівати "День победы" з балкона

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв молоді подумати про участь в акції до 9 травня, в ході якої росіян закликають вийти на балкони й заспівати пісню "День победы".

Джерело: онлайн-зустріч Путіна з волонтерами, ТАСС, відео

Деталі: Добровольці руху "Волонтери Перемоги" ("Волонтеры Победы") запросили президента РФ приєднатися до їхньої акції на честь ювілею Перемоги.

9 травня о 19:00 вони пропонують вийти на балкон чи до вікна і заспівати "усією країною" пісню "День победы".

Пряма мова Путіна: "Я з задоволенням це зроблю, мені потрібно лише вибрати форму своєї участі. Я подумаю над цим обов'язково. Але навіть не сумнівайтеся, я буду душею і серцем разом із вами".

«Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. Даже не сомневайтесь, я буду душой и сердцем вместе с вами»: Путин пообещал присоединиться к акции - выйти 9 мая в 19:00 на балкон и спеть «День Победы» pic.twitter.com/P8BGceRRiD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 30, 2020

Нагадаємо: Володимир Путін під час пандемії коронавірусу й карантину живе та працює в державній резиденції Ново-Огарьово, а наради та зустрічі проводить онлайн.