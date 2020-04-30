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Путін подумає, чи не заспівати "День победы" з балкона

Четвер, 30 квітня 2020, 15:25
Путін подумає, чи не заспівати День победы з балкона

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв молоді подумати про участь в акції до 9 травня, в ході якої росіян закликають вийти на балкони й заспівати пісню "День победы".

Джерело: онлайн-зустріч Путіна з волонтерами, ТАСС, відео

Деталі: Добровольці руху "Волонтери Перемоги" ("Волонтеры Победы") запросили президента РФ приєднатися до їхньої акції на честь ювілею Перемоги.

9 травня о 19:00 вони пропонують вийти на балкон чи до вікна і заспівати "усією країною" пісню "День победы".

Пряма мова Путіна: "Я з задоволенням це зроблю, мені потрібно лише вибрати форму своєї участі. Я подумаю над цим обов'язково. Але навіть не сумнівайтеся, я буду душею і серцем разом із вами".

Нагадаємо: 16 квітня Володимир Путін через пандемію коронавірусу переніс парад Перемоги на Червоній площі та акцію "Безсмертний полк" до 9 травня. Він сподівається, що масові заходи до святкування 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні відбудуться пізніше у 2020 році.

Путін під час пандемії коронавірусу й карантину живе та працює в державній резиденції Ново-Огарьово, а наради та зустрічі проводить онлайн.

Теми: ПутінРосіяісторія
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