Єрмак запропонував Німеччині, Франції і Росії перезавантажити переговори в Мінську

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував політичним радникам лідерів держав–учасниць Нормандського формату перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Єрмак під час телефонної розмову нагадав, що президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким представництво України в ТКГ суттєво підвищено. Зокрема, заступником керівника української делегації в ТКГ призначено віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

На рівні підгруп Україну представляють заступники міністрів або народні депутати – голови профільних комітетів Верховної Ради.

Єрмак також запропонувала залучити до консультації і дискусій в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року.

Проте, про кого саме йдеться, в повідомленні не вказано.

Дослівно: "Водночас керівник Офісу Президента наголосив на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень.

Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони".

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