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Помпео вже засумнівався, що коронавірус з'явився в лабораторії Китаю

Четвер, 7 травня 2020, 08:36

Влада США не знайшла підтвердження, що коронавірус походить із лабораторії в китайському місті Ухань.

Джерело: держсекретар Майк Помпео, которго цитує New York Post

Пряма мова: "У нас немає впевненості щодо того, що це почалося в лабораторії".

Деталі: Ще в неділю Помпео заявляв про наявність "значної кількості доказів" того, що новий коронавірус з'явився в китайській лабораторії.

Тепер же високопоставлений американський дипломат каже, що "розвідувальне співтовариство все ще з'ясовує, де саме з'явився цей вірус".

Помпео закликав китайську владу надати зразки вірусу і доступ до них, щоб США могли розслідувати, чи був COVID-19 зроблений в лабораторії або з'явився природним шляхом.

Держсекретар звинуватив владу Китаю в непрозорості, зазначивши, що тільки комуністична партія Китаю володіє інформацією про "нульового пацієнта".

Що передувало: У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що США, які звинуватили Китай у штучному створенні нового коронавірусу, не надали жодних доказів.

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Теми: коронавірусСШАКитай


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