У Карпатах випало 15 сантиметрів снігу

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє про хуртовини та 15 сантиметрів снігу.

Джерело: Facebook-сторінка посту

Дослівно: "Станом на 08:00 07.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20м. Випало 15 см снігу".

Що передувало: Синоптики попереджали, що найближчими днями в Україні очікується дощова погода: місцями сильні грози, шквальний вітер, можливий град, а в Карпатських горах ймовірні опади у вигляді снігу через різке зниження температури.