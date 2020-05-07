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Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"

Четвер, 7 травня 2020, 14:26

Наступне позачергове засідання Верховної Ради має відбутися 13 травня.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП та DT.UA у парламенті

Деталі: За даними DT.UA, депутати планують розглянути в другому читанні проект "антіколомойского" закону.

Всього до порядку денного планують включити 26 питань.

Ще в понеділок, 4 травня, жодна парламентська фракція не подала свої правки до другого читання банківського законопроекту. З позафракційних це зробив один депутат. На той момент таблиця проекту закону містила близько 230 правок, які можна прийняти за один день.

Чому це важливо: Ухвалення законопроекту дозволить Україні розпочати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Теми: Верховна РадабанкиКоломойський


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