Стало відомо, коли нардепи візьмуться за "антиколомойський закон"
Четвер, 7 травня 2020, 14:26
Наступне позачергове засідання Верховної Ради має відбутися 13 травня.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП та DT.UA у парламенті
Деталі: За даними DT.UA, депутати планують розглянути в другому читанні проект "антіколомойского" закону.
Всього до порядку денного планують включити 26 питань.
Ще в понеділок, 4 травня, жодна парламентська фракція не подала свої правки до другого читання банківського законопроекту. З позафракційних це зробив один депутат. На той момент таблиця проекту закону містила близько 230 правок, які можна прийняти за один день.
Чому це важливо: Ухвалення законопроекту дозволить Україні розпочати нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Знати більше: Бе!Команда: хто засипав Раду тисячами правок
Передсторія:
- Верховна Рада підтримала розгляд у другому читанні так званого "антиколомойського" законопроєкту про банки за особливою процедурою, що дозволить швидше його розглянути.
- Фінансовий комітет Верховної Ради розглянув усі 16 тисяч 335 правок до "антиколомойського" законопроєкту про банки, і порекомендував депутатам підтримати законопроєкт у другому читанні. На розгляд правок знадобилося 4 дні, норми пов'язані зі справою Приватбанку не змінились.
- 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
- МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.