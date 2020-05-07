Єрмак про Донбас: План "Б" озвучимо, коли зрозуміємо, що план "А" не працює

У української влади є запасний план дій на випадок, якщо мирні переговори щодо конфлікту на Донбасі проваляться, але оприлюднювати його зарано.

Джерело: керівник Офісу президента на зустрічі з журналістами за участю Тристоронньої контактної групи

Деталі: На запитання кореспондента "Української правди", чи 2 жовтня буде тим дедлайном, про який говорив президент Володимир Зеленський, беручи рік на мирні переговори, Єрмак відповів ухильно.

Пряма мова: "У нас є певний строк. Якщо ми бачимо, що з тої сторони немає бажання ставити крапку і припиняти війну, то ми не будемо роками це робити. Я вважаю, що сьогодні той строк, про який говорив президент, є незмінним – ми дійсно до кінця року зробимо усе, щоб цей процес рухався.

Навіть переформування сьогодні делегації (у ТКГ) говорить про те, що ми не хочемо втрачати жодного дня. Навіть робота Тристоронньої контактної групи до цього відбувалася раз на два-три тижні, сьогодні практично кожного дня – олнайн.

Ми думаємо вже сьогодні (про альтернативи). Безумовно, у нас є план "Б", який анонсував президент. Але ми будемо про нього детальніше говорити, коли зрозуміємо, що план "А" не працює. Але він є, він пророблений. Це не ідея – ми чітко розуміємо, що ми будемо робити: якщо так, якщо так, якщо так…".