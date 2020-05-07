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В ДПСУ пояснили, чому закрита Рава-Руська: Кабмін не оприлюднив рішення

Четвер, 7 травня 2020, 15:47

Пункт пропуску у Раві-Руській відновить роботу, коли буде оприлюднене відповідне урядове рішення.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Таке рішення було підтримано (на засіданні 6 травня -ред), про нього поінформував Урядовий портал, однак на даний момент воно ще не оприлюднено. Відразу після опублікування рішення, що має внести зміни до діючого розпорядження про закриття пунктів пропуску, буде поінформовано польську сторону і за деякий час буде відновлено зокрема роботу пункту пропуску Рава Руська".

Деталі: Демченко уточнив, що наразі на державному кордоні продовжують функціонувати 19 автомобільних пунктів пропуску, а останні зміни, які  були опубліковані щодо функціонування пунктів пропуску, були від 7 квітня.

На уточнююче запитання щодо рішень уряду від 15 квітня про закриття 10 пунктів пропуску, Демченко повідомив, що "на цю хвилину вони не опубліковані".

Таким чином, відкритим залишається КПП "Паланка", який мали закрити в квітні.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів України на засіданні 6 травня вирішив відновити роботу пункту пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська", тимчасово закритого у зв’язку з пандемією.
  • Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт".
  • 7 травня польська сторона повідомила, що пункт "Рава-Руська-Гребенне" залишається закритим.
  • На засіданні також ішлося, що до кінця дня 6 травня на Урядовому порталі мають опублікувати постанову про пом’якшення карантинних заходів 3 11 травня. Водночас станом на вечір 7 травня вона теж досі не оприлюднена.

Українська правда
Теми: кордонкарантин


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