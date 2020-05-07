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В ДПСУ пояснили, коли відкриють Раву-Руську

Четвер, 7 травня 2020, 17:00
В ДПСУ пояснили, коли відкриють Раву-Руську

Пункт пропуску у Раві-Руській відновить роботу, коли буде оприлюднене відповідне урядове рішення.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Таке рішення було підтримано (на засіданні 6 травня -ред), про нього поінформував Урядовий портал, однак на даний момент воно ще не оприлюднено. Відразу після опублікування рішення, що має внести зміни до діючого розпорядження про закриття пунктів пропуску, буде поінформовано польську сторону і за деякий час буде відновлено зокрема роботу пункту пропуску Рава Руська".

Деталі: Демченко уточнив, що наразі на державному кордоні продовжують функціонувати 19 автомобільних пунктів пропуску, а останні зміни, які  були опубліковані щодо функціонування пунктів пропуску, були від 7 квітня.

На уточнююче запитання щодо рішень уряду від 15 квітня про закриття 10 пунктів пропуску, Демченко повідомив, що "на цю хвилину вони не опубліковані".

Таким чином, відкритим залишається КПП "Паланка", який мали закрити в квітні.

UPD: Після виходу новини на сайті уряду з'явилося розпорядження від 6 травня щодо Рави-Руської та порту в Скадовську. А також розпорядження від 15 квітня.

Речник Прикордонної служби резюмував УП, що зважаючи на оприлюднені розпорядження, із завтрашнього числа закритими будуть понад 120 пунктів пропуску на кордоні, функціонуючими залишаться 19 автомобільних ("Паланка" закриється, а "Рава-Руська" відкриється –ред. ).

Передісторія:

  • Кабінет міністрів України на засіданні 6 травня вирішив відновити роботу пункту пропуску для автомобільного сполучення "Рава-Руська", тимчасово закритого у зв’язку з пандемією.
  • Крім того, уряд вирішив відкрити для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт".
  • 7 травня польська сторона повідомила, що пункт "Рава-Руська-Гребенне" залишається закритим.
  • На засіданні також ішлося, що до кінця дня 6 травня на Урядовому порталі мають опублікувати постанову про пом’якшення карантинних заходів 3 11 травня. Водночас станом на вечір 7 травня вона досі не оприлюднена.

Українська правда

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Теми: кордонкарантин
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