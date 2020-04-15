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Потрапити в Україну автомобілем можна буде через 18 пунктів на кордоні

Середа, 15 квітня 2020, 14:45
Потрапити в Україну автомобілем можна буде через 18 пунктів на кордоні

Після набуття чинності нинішніх змін до розпорядження уряду про закриття кордонів, потрапити в Україну автомобілем можна буде через 18 пунктів пропуску.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Нове рішення уряду дозволить посилити заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу на територію України. Фактично з діючих на сьогодні пунктів пропуску буде закритий КПП "Паланка" на кордоні з Молдовою.

Після набуття чинності змін до розпорядження Кабміну №288 тимчасово закритими будуть 125 пунктів пропуску, 105 продовжать функціонувати (за різними видами сполучень), в тому числі 18 для автомобільного сполучення".

Деталі: Демченко пояснив, що 9 із 10 пунктів пропуску, про тимчасове закриття яких стало відомо на засіданні уряду у середу, зараз фактично не функціонують, оскільки суміжна сторона закрила ці напрямки.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кордон
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