Українська влада закриє ще 10 пунктів пропуску на державному кордоні.

Джерело: засідання уряду 15 квітня, коментар речника ДПСУ Андрія Демченка "Українській правді"

Пряма мова очільник МВС Арсена Авакова: "Прошу внести до порядку денного розпорядження про внесення змін до розпорядження Кабінету міністрів від 13 березня 2020 року №288. Це розпорядження про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю пішоходного сполучення".

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Є, внесено. Тобто фактично закриваємо ще 10 пунктів пропуску на кордоні, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, вже максимально скоротився потік наших громадян".

Деталі: Аваков уточнив, що це пункти пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

Міністри одностайно схвалили тимчасове закриття пунктів пропуску: Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвине, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни. Це автомобільні пункти пропуску, а подекуди автомобільні й пішохідні пункти пропуску.

Додатково: У Державній прикордонній службі "Українській правді" підтвердили, що в останні дні пасажиропотік щодоби становить 9-10 тисяч осіб. А минулої доби 13 квітня він був найнижчий за всю історію незалежної України на рівні 9100 осіб.

Що передувало: В рамках ужорсточення карантинних заходів через поширення коронавірусної хвороби уряд ухвалив рішення з 7 квітня скоротити на кордоні кількість пунктів пропуску до 19 (на в'їзд і на виїзд).

В кінці березня прикордонники прогнозували, що на Великдень у країну приїдуть додатково 200 тисяч українців.

Чому це важливо: Українська влада поки не планує пом’якшувати коронакарантин, оскільки пік інфікування очікується на великодні свята та поминальну неділю, коли людей буде важко втримати в самоізоляції.