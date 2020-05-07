Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексглава Податкової подав до суду через його звільнення

Четвер, 7 травня 2020, 16:15
Ексглава Податкової подав до суду через його звільнення

Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що з цієї причини подав до суду та вимагає поновити на посаді.

Джерело: Верланов у Telegram

Пряма мова Верланова: "Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами".

Передісторія:

  • 24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
  • Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням".
  • Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: податкисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
податки
Економічні новини 30 червня: Рада повертає довоєнні податки, оцінка збитків від вибуху на Каховській ГЕС
МВФ погодився надати додатковий час на скасування в Україні 2% "спрощенки"
ВР ухвалила закон про електронну акцизну марку і перенесла дату введення на два роки
Останні новини
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
18:05
Українців просять економити електроенергію через спрацювання ресурсів водосховищ
18:00
ФОТОДоглядачка тварин померла: на Полтавщині з безлюдного острова врятували 40 тварин
17:55
оновленоЧетвертий зліт МіГ: по всій Україні оголосили тривогу, ПС повідомили про пуски "Кинджалів"
17:38
НАТО не побачило загрози у падінні російського дрона в Румунії, бо "ненавмисно"
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
Усі новини...
Реклама: