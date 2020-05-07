Ексглава Податкової подав до суду через його звільнення

Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що з цієї причини подав до суду та вимагає поновити на посаді.

Джерело: Верланов у Telegram

Пряма мова Верланова: "Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами".

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