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Ексглава Податкової подав до суду через його звільнення

Четвер, 7 травня 2020, 16:15

Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що з цієї причини подав до суду та вимагає поновити на посаді.

Джерело: Верланов у Telegram

Пряма мова Верланова: "Вчора я подав позов до суду, у якому вимагаю визнати моє звільнення незаконним та поновити мене на посаді голови ДПС. Буду і надалі боротися із свавіллям законними методами".

Передісторія:

  • 24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.
  • Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням".
  • Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Українська правда
Теми: податкисуд


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