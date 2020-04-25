Верланов розповів, чому його звільнили

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обгрунтоване "політичне рішення".

Джерело: Верланов в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення є політичні. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності".

Деталі: Колишній очільник податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.

"У мене немає інформації, хто ініціював подання, тому що нас не кликали (на засідання Кабміну – УП). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть у пресі завтра-післязавтра. Мене не запрошували. Я не був присутній на засіданні Кабінету міністрів", – розповів звільнений глава податкової.

За його ж словами, жодних консультацій з приводу цього рішення з ним не проводилось.

"Джерело політичного рішення – Кабінет міністрів. Оскільки сьогодні міністр фінансів не проводячи жодних консультацій зі мною як з головою Державної податкової служби, до речі ми брали участь у конкурсі (і Нефьодов – УП) у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінене, але чисто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було", – каже Верланов.

Колишній очільник податкової стверджує, що зміна курсу відбувалась одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського із представниками бізнесу у лютому.

До причин звільнення він також відносить виконання плану по збору податків вперше за 8 років. На його думку, робота податкової може не подобатись політичним опонентам.

"Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 – було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали і перевиконали план. Виконується вперше за 4 роки план по акцизам, по горілчаним виробам. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам", – повідомив Верланов.

Окрім того, ексглава податкової вважає, що жодних об’єктивних передумов для звільнення не було.

"Були подані документи, Кабінет міністрів прийняв рішення, тому, я вважаю, це рішення, звичайно, політичним. Тому що в його основу не покладені факти чи якісь інші документи, викривальні плівки чи звинувачення, доведені у суді. Це просто рішення, яке прийнято у п’ятницю о 18:30 вечора", – стверджує екскерівник Державної податкової служби.

Він також нарікнув, що за останні два місяці у Мінфіні не провели жодної наради по ліквідності та подальших кроків щодо реформування податкової.

"За останні два місяці у Міністерстві фінансів не було проведено жодної наради по ліквідності, це фактично нарада, на якій обговорюються доходи і видатки.

Тобто ми не розуміли, куди рухається держава", – пояснив Верланов.

Звільнений очільник ДПС також повідомив, що подав заяву до Офісу генпрокурора проти колишнього міністра економіки Ігоря Уманського, звинувачуючи останнього у неправдивому повідомленні про злочин.

Що передувало: Колишній міністр фінансів Ігор Уманський звинуватив посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби, Державної податкової служби та Державної митної служби у корупції.

Водночас, коли Уманський перебував на посаді, він ініціював відставки голови ДПС Сергія Верланова та голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Він пояснив, що причиною цього були, зокрема, "скручування" ПДВ, від яких, за його словами, держбюджет втрачає 5 млрд грн щомісяця.

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для розслідування можливих корупційних дій посадових осіб Державної митної, податкової та фіскальної служб.

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